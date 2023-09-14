راديو 9090 يتصدر تريند «تويتر» بعد أولى حلقات برنامج «رسالة وطن»

تصدر برنامج «رسالة وطن» على الراديو 9090، في أولى حلقاته اليوم، تريند موقع «إكس - تويتر سابقا»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس لجنة الثقافة والتراث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وناقش برنامج «رسالة وطن» في أولى حلقاته اليوم ملفا عن «الصعيد.. والصعايدة» كيف كان وكيف أصبح بعد 10 سنوات من العمل.

تطوير الصعيد

واستضاف البرنامج على الراديو 9090 رسالة في أولى حلقاته دكتورة مي صلاح الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، داخل الاستوديو للحديث عن أهمية تنمية صعيد والمخاطر المتوقعة في حال تأخر عمليات التنمية.

ضيوف البرنامج

كما استضاف البرنامج اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والبلوجر الشهير الحج الضوي أحد أهم وأبرز المؤثرين على السوشيال ميديا في مصر من محافظة الأقصر عبر الهاتف، وعدد من أهالي الصعيد في المحافظات المختلفة.