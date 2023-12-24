قطع المياه عن عدة قرى بشبين الكوم وتلا للصيانة غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدا الاثنين عن عدد من المدن والقرى، في إطار عمليات الصيانة الدورية التي تنفذها الشركة، وتشمل مدينة شبين الكوم وضواحيها، ومدينة تلا وضواحيها لعدة ساعات.

قطع المياه في محافظة المنوفية غدا

وأهابت شركة مياه الشرب بالمنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات والجهات التنفيذية والخاصة، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة قطع المياه في المدن والقرى.

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها في كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء من نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، وفق الجدول الدوري لإجراء عمليات الصيانة.

قطع المياه عن مدينة تلا وبعض القرى

وأضافت الشركة، قطع المياه عن مدينة تلا وقريتي طوخ دلكة وميت أبو الكوم، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساء من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وقال المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، إن عمليات تطهير الخزانات والمواسير ومحطات المياه تتم بشكل منتظم وخطة دورية على مدار الشهر، في إطار حرص الشركة للتأكد من صحة وسلامة المياه حفاظاً على المواطنين.