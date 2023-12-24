لطيفة بعد نقل والدتها للعناية المركزة: «أمي القوية بتحب الحياة»

حرصت الفنانة لطيفة على توجيه كلمة خاصة لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية تسببت في نقلها إلى العناية المركزة، عبر منشور على صفحتها الخاصة بموقع الصور الشهير «إنستجرام».

لطيفة توجه كلمة إلى والدتها

وشاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة للعناية المركزة، وعلقت عليها قائلة: «أمي القوية اللي بتحب الحياة والحياة بتحبها.. أنت بهجة الحياة وفرحة الحياة.. يا رب يلطف بيكي ويحفظك ليا ولأخواتي وأهلي».

يذكر أن لطيفة شاركت الجمهور، أمس، بصورة لوالدتها من داخل غرفة العناية المركزة، وعلقت عليها قائلة: «أمي العظيمة القوية الصامدة حبيبة وروحي وروحي كلها وفرحة عمري وحياتي ربنا يشفيكي يا رب، بطلب من حبايبي اللي بيحبوني يدعوا لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة».