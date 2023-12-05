تبكير موسم تصدير البرتقال المصري.. كيف أثرت التغيرات المناخية على المحصول؟

تسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الماضية في النضج الفسيولوجي لمحصول البرتقال قبل موعده المحدد، ما تسبب في فتح باب التصدير للموسم الحالي قبل موعده المعتاد بعشرة أيام، ليبدأ اليوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر.

استلام البرتقال وفحصه في محطات التعبئة المعتمدة

وأعلن الحجر الزراعي المصري، أنّ اليوم الثلاثاء سيتم فتح باب التصدير قبل الموعد المحدد، إذ يتم استلام البرتقال وفحصه في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير إلى الدوائر الجمركية بداية من اليوم، على أن يلتزم المصدرون ومحطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدرين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف على استلام وفرز وتعبئة الموالح.

التصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي

وأكد الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، ضرورة التزام المصدرون بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي مع ضرورة عدم نقل الخام لمحطات التعبئة إلا عقب صدور مستندات التخصيم المعتمدة من الحجر الزراعي وتوضيح كود المزرعة والبيانات لنظام التتبع.

من جانبه، قال ناصر عبد الوهاب، مصدر برتقال لـ«الوطن»، إنّ العام الحالي حدث نضج فسيولوجي مبكر في البرتقال، ما استدعى الدخول في مشاورات بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعي لفتح باب التصدير مبكرا هذا العام، وهو أمر حدث بسبب التغير المناخي فالشتاء جاء هذا العام متأخرا.

وكان الحجر الزراعي قد أصدر عدة تعليمات هامة، تتضمن تحديد موعد بدء التصدير ليكون بداية من الخامس من ديسمبر، والسماح باستقبال البرتقال الخام والفحص في المحطات المعتمدة بدء من الثاني من ديسمبر، واستقبال طلبات تكليف لجان الفحص ومتابعة الفرز بداية من يوم الخميس الماضي، والالتزام بإجراءات التصدير الخاصة بالتكويد والنقل والتخصيم.