رئيس «اقتصادية قناة السويس»: استقطاب استثمارات تعاقدية بـ4.6 مليار دولار

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات، موضحا أنه خلال 16 شهرا جرى استقطاب استثمارات تعاقدية نهايئة بقيمة 4.6 مليار دولار بواقع 97 مشروعا، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على توطين بعض الصناعات في الفترة المقبلة، لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من 20 عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جذب الاستثمارات في جميع المجالات

وأكد أنه يجرى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع العديد من الدول لجذب الاستثمارات في جميع المجالات، إذ جرى توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة.

تموين 700 سفينة بالوقود الأحفوي

وأشار إلى عودة تموين السفن بعد توقف لمدة كبيرة، مؤكدا أنه جرى تموين 700 سفينة بالوقود الأحفوي في الفترة الأخيرة، مضيفا: «نجحنا في استقطاب إحدى السفن للتموين بالوقود الأخضر في أغسطس الماضي، وهي أول سفينة بالعالم تمون بالوقود الأخضر، ونتوقع زيادة العام المقبل للتموين بالوقود الأخضر».