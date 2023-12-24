فرقة الإنشاد الديني تقدّم ابتهالات روحية في دار الأوبرا الثلاثاء

تقدّم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، خلال حفلها في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء، مجموعة من الأناشيد والابتهالات والمؤلفات الروحية، على مسرح معهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

ومن بين الأناشيد والابتهالات المقدمة في حفل الأوبرا «كل الناس بيقولوا يا رب لـ أحمد عبد القادر، يا رب أنا العبد الفاني - النبي صلوا عليه - اللهم صل على المحبوب لـ سامي الحفناوي، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدي، يا رسول الله أجرنا لـ محمد ثروت، النبي عربي لـ سيد إسماعيل، نبينا الكريم لـ جمال سلامة، الرضا والنور لـ محمد الموجي، التعطيرة لـ سيد موسى، يا غفار لـ أحمد عبد الله، يا رسول الله يا خير نبي لـ مرسي الحريري، الشمعتين ومدد لـ عبدالعظيم عبدالحق، أول ما نبدى القول لـ عمار الشريعي، سلوا قلبي لـ رياض السنباطي، تعالى الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي، أداء حسام صالح، أحمد العمري، أشرف زيدان، أحمد حسن، فارس عبد العال، حاتم زايد، ولاء رميح وضيفة الحفل بسمة عبد القادر».

يذكر أنّ فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.