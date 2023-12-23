تعيينات دار الأوبرا.. المستندات المطلوبة لوظائف 2023

أعلنت الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي «دار الأوبرا المصرية» التابع لوزارة الثقافة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية.

وشملت هذه الوظائف «رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية - رئيس الإدارة المركزية للأمن - مدير عام الإدارة العامة لشئون العروض الفنية - مدير عام الإدارة العامة للتنسيق الفنى و البرامج - مدير عام الإدارة العامة للمشروعات - مدير عام الإدارة العامة لأوركسترا الأوبرا والكورال والسوليست - مدير عام الإدارة العامة للأوركسترا السيمفونى - مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت - مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية - مدير عام الإدارة العامة للمراسم والبروتوكول - مدير عام الإدارة العامة للإعلام - مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد - مدير عام الإدارة العامة للصوت - مدير عام الإدارة العامة للإضاءة - مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات - مدير عام الإدارة العامة للاستقبال وقاعات التدريب - مدير عام الإدارة العامة للموسيقى الشرقية - مدير عام صيانة وتجميل المباني - مدير عام الإدارة العامة لصيانة الأجهزة والمعدات».

المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية للمركز الثقافي القومي

وحددت الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي «دار الأوبرا المصرية» التابع لوزارة الثقافة المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية التخصصية المعلن عنها وهي «أصل + 6 نسخ تتضمن (طلب شغل الوظيفة - صورة المؤهل - بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل - شهادة ببيان الجزاءات - أبرز الإنـجـازات التى تحققت خلال الحياة الوظيفية - بيان مقترحات تطوير الوظيفة - صورة بطاقة الرقم القومى - عدد 7 صور شخصية 4×6».

آلية تقديم طلبات الوظائف بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي

وطالبت الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف القيادية المعلن عنها الاتصال بلجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادات بمقر الهيئة دار الأوبرا المصرية بأرض الأوبرا بالجزيرة المبنى الإدارى، على أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة مستوفيًا للشروط.