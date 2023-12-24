حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم على المسرح الصغير في الأوبرا

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر، حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم بنسختها السادسة، في السابعة مساء الجمعة 29 ديسمبر الجاري على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ختام مسابقة المواهب الذهبية

ويشهد حفل الختام الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز، إضافة إلى باقة من الفقرات الفنية لمجموعة من المواهب المتميزة من ذوي الهمم، ويأتي حفل الختام تتويجا للجهود التي بذلت منذ عدة أشهر لإطلاق النسخة السادسة للمسابقة، بداية باستقبال المتقدمين للمسابقة ثم اختبارات الأداء ثم التصفيات النهائية.

وأُقيمت المسابقة في فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والاستعراض، إضافة إلى مجالي الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد الديني لكل أنواع الإعاقات.

وعن المشاركين فى المسابقة، تقول الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، إنّ إجمالي عدد المشتركين في الموسم السادس (1092)، حيث شارك في فرع الاستعراض الفردي (8) مشتركين، وفي الاستعراض الجماعي (24) فريقا، وفي الغناء الجماعي (11) فريقا، وفي الغناء الفردي (39) مشتركا، وفي الإنشاد الديني (17) مشتركا، وفي العزف الفردي (33) مشتركا، وفي العزف الجماعي (2) فريق، وفي الفنون التشكيلية (485) مشتركا.

وشارك في المسابقة منذ نسختها الأولى وصولا إلى النسخة السادسة، مجموعة كبيرة من المتميزين من أبناء مصر من ذوي الهمم، وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أبنائنا من ذوي الهمم، وإظهار إبداعاتهم المختلفة، والتأكيد على قدراتهم بالمشاركة والإندماج في المجتمع.