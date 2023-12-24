تحرير 85 محضر إشغالات خلال حملة مكبرة في مركز ملوي بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
01:12 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
حملة إزالة إشغالات بمركز ملوي
شنت الأجهزة المعنية في مركز ملوي بمحافظة المنيا حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في عدد من الشوارع، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات.
تحرير 85 محضرا متنوعا
وأسفرت الحملات عن تحرير 85 محضرا، تنوعت ما بين إزالة إدارية، وإشغال طريق، وبائع متجول، وإدارة منشأة بدون ترخيص، ونظافة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.
إضفاء مظهر جمالي وتوفير بيئة صحية
وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أن الوحدة المحلية مستمرة فى تنظيم تلك الحملات، للقضاء على كل الإشغالات بشوارع المدينة، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.