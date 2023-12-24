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أول تعليق من شام الذهبي بعد إنجاب طفلتها الأولى.. دعوات لجميع الناس

كتب:

بسمة شطا
01:25 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
شام الذهبي

شام الذهبي

أعلنت الفنانة أصالة إنجاب ابنتها شام الذهبي لطفلتها الأولى «جيهان»، وشاركت شام جمهورها بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أول تعليق من شام الذهبي بعد إنجابها 

وكتبت شام الذهبي: «الحمدلله الذي أكمل فرحتي، رزقت اليوم بمولودتي الأولى چيهان أحمد هلال، ادعولنا أن يحفظها ربي وينبتها نباتا حسنا، وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين».

يذكر أن الفنانة أصالة كانت قد أعلنت الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام .

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بقلم بسمة شطا