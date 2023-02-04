شام الذهبي في رسالة لوالدتها: اتظلمتي كتير وحافظتي على قلبك.. وأصالة ترد

وجهت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، رسالة دعم لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وجاء في رسالة شام لوالدتها أصالة: «إنتي أجمل وأنقى وأبرأ وأطهر إنسانة شفتها بحياتي، مش لأنك أمي، لأ، لأنك فعلًا كدا، وتستحقي إني أسخر عمري عشانك أنا وأخواتي، كل يوم بدعي الله إني لآخر لحظة بعمري أكون تحت رجليكي يا قلبي كله».

شام الذهبي لـ أصالة: مفيش كلام يعبر عنك

وأضافت شام في منشورها قائلة: «قد إيه تعبتي وقد إيه انظلمتي وشقيتي وانصدمتي وانخدعتي، وقد إيه حافظتي على قلبك يظل طاهر ونظيف وخفيف وعلمتيني أنا وأخواتي نعيش للعطاء وبالحب والتفاؤل والقوة والإحساس بالكل، مفيش كلام يعبر عنك».

وتابعت: «أنتي الأصالة كلها، بعشقك يا مامتي، وبنتي، وتوأم روحي، أنت دنيتي كلها، الله يحفظك ويخليكي ليا ولـ الدنيا اللي محتاجة كتير محبتك وصدقك».

أصالة ترد على منشور ابنتها

وردت أصالة على منشور ابنتها شام الذهبي في تعليق لها قائلة: «تخيلي يا شامي أخجلتيني، الله لا يحرمني منك يا كل الدنيا إنتي».