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أصالة ترزق بحفيدتها الأولى.. وتوجه رسالة للجمهور عن شام الذهبي

كتب:

بسمة شطا
12:37 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
أصالة وشام

أصالة وشام

رزقت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بطفلتها الأولى «جيهان»، وكشفت عن هذا الأمر والدتها من خلال منشور خاص عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

شام ترزق بمولودتها الأولى 

وكتبت الفنانة أصالة: «الحمدلله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي ووطني ودنياي وفخرى شام، ادعوا لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا، وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين».

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بقلم بسمة شطا