نجوم الفن يعزون شام الذهبي في وفاة جدة زوجها

حرصت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة على نعي رحيل جدة زوجها، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وفاة جدة زوج شام الذهبي

وكتبت شام الذهبي قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله جدة زوجي، الحاجة عطيات. الملاك الجميل الذي كان بركة حياتنا جميعًا. حنونة وطيبة، كانت الدنيا فيها.. يارب العالمين، ارحمها واجعل مثواها الجنة. أدعوا لها».

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء لها على المنشور، من بينهم سوسن بدر ومي نور الشريف وكارمن سليمان وغيرهم.