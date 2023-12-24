ضبط أكثر من 3 أطنان دقيق وسكر مدعم قبل بيعها في الشرقية

ضبطت مديرية التموين في محافظة الشرقية أكثر من 3 أطنان دقيق وسكر، و47 كرتونة زيت، وجميعها سلع مدعمة، وذلك قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بنطاق مركز ومدينة أولاد صقر.

تجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم

وشنت مديرية التموين حملة مكبرة بعد ورود معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية، قيامه بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينيه من السكر والزيت التمويني.

وبالتفتيش داخل المخازن الخاصة المشكو فيه تم ضبط طن ونصف دقيق بلدي من إنتاج مطاحن شرق الدلتا، وكذا طن وعشرين كيلو من السكر التمويني، و47 كرتونة زيت تموين، وتم مصادرة المضبوطات ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة إلى مقر فرع جملة أولاد صقر، وحُرر المحضر اللازم حيال صاحب المخزن، وعرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.