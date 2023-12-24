هل يتم فتح إضافة المواليد على بطاقات التموين بداية 2024؟.. مصدر يجيب

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ردا على سؤال هل يتم فتح إضافة المواليد لأصحاب البطاقات التموينية لضم أبنائهم بداية عام 2024؟، إنّ الأمر متوقع حدوثه خلال العام المقبل، لكنه مرهون بإدراج وإقرار ميزانية جديدة لهذا البند لتضاف إلى موازنة الدعم التمويني.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ إضافة المواليد على بطاقة التموين حال إقرار ميزانية جديدة على موازنة الدعم التمويني سيكون خلال شهر يوليو من العام المقبل 2024، وهو الشهر الذي يتم فيه الإعلان عن الموازنة العامة للدولة 2024 - 2025، مؤكدة أنّه عقب هذا الإجراء متوقع الإعلان عن فتح باب إضافة المواليد مباشرة بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

الفئات المسموح لها بإضافة المواليد

ونوهت المصادر، بأنّ إضافة المواليد ستتم بضوابط لبعض حاملي بطاقات التموين وليس لكل الفئات، إذ سيتم تقنين الفئات المتاح لهم إضافة أبنائهم على البطاقة وزيادة المخصصات التموينية لهم من الأسر الأولى بالرعاية فقط، شرط أن تكون البطاقة التموينية لهم لا يتخطى عدد الأفراد المدرجين عليها 4 أفراد.