«التموين» تعلن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، ممارسة رقم 9 لسنة 2023 - 2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية «1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد»، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024.

وأوضحت في بيان، أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبرـ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين، الدور الثالث، وباقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.