عاجل.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الشتوية

يضع مسؤولو النادي الأهلي، الرتوش الأخيرة، لإتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد، لاعب نادي مودرن فيوتشر، خلال الميركاتو الشتوي، يناير 2024.

وعلم «الوطن سبورت» أن مسئولي الأهلي يريدون استغلال وجود مسئولي نادي مودرن فيوتشر في الإمارات لخوض السوبر المحلي، للاجتماع بهم من أجل إنهاء الصفقة، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب خلال أيام قليلة مع فتح باب القيد في يناير المقبل.

تفاصيل اتفاق الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد

واتفق عمر كمال عبدالواحد مع مسئولي الأهلي على التوقيع لمدة 4 سنوات، يحصل اللاعب خلالهم على راتب سنوي يتخطى الـ12 مليون جنيه في الموسم الواحد، ما يساوي رواتب الفئة الثانية داخل القلعة الحمراء.

ولإنهاء الصفقة، يرغب فيوتشر في ضم ثلاثة لاعبين بشكل نهائي من الأهلي، وهم: «كريم نيدفيد - خالد عبدالفتاح - صلاح محسن».

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الأهلي اتفاقهم مع فيوتشر في الساعات المقبلة سواء بدفع مقابل مادي أو الموافقة على الاستغناء عن اللاعبين الثلاثة، خاصة أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر يرغب في ضم عمر كمال عبدالواحد بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المحلي في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الاثنين، فيما يلعب مودرن فيوتشر أمام بيراميدز في الثالثة عصرًا من نفس اليوم.

ويلعب الفائزان في لقاء النهائي يوم الخميس المقبل، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث في عصر اليوم نفسه.