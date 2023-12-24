كيفية مشاهدة مباراة الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات.. قنوات مفتوحة

بعد 3 أيام فقط من استلام الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، لا يملك الأهلي وقتًا ليضيعه، إذ سيكون على موعد مع إنجاز جديد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، الذي لا يكل أو يمل من جلب الإنجازات الاستثنائية منذ قدومه إلى القلعة الحمراء.

كأس السوبر المصري في الإمارات، سيكون بداية جديدة وسريعة لكتيبة مارسيل كولر، بعد أيام قليلة من الرحلة المونديالية التي تكللت بميدالية برونزية، بعد الفوز على أوراوا الياباني في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، على أن يواجه المارد الأحمر نظيره سيراميكا كليوباترا في قبل نهائي المسابقة.. فما القنوات الناقلة للقاء؟

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

باعتبار أن المباراة ستقام على أرض الإمارات العربية، فستكون قناة أبو ظبي أحد الناقلين لمباراة الأهلي ومباريات كأس السوبر بالنظام الجديد، الذي يشهد مشاركة 4 أندية للمرة الأولى، على أن يواجه الأهلي سيراميكا بينما يقف بيراميدز أمام فيوتشر.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي بالسوبر:

التردد/12226.

الاستقطاب/أفقي.

معدل الترميز/27500

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس أيضًا مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات، يوم 25 من الشهر الجاري، إلى جانب مباراة النهائي التي ستجمع بين الفائز في كل مباراة من مباراتي قبل النهائي، والمقررة يوم 28 من الشهر ذاته.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي بالسوبر:

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

وسافر الأهلي إلى الإمارات قادمًا من السعودية، فور تسلمه الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الانتصار على أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما نجح ببداية مشواره المونديالي في الفوز على اتحاد جدة، قبل السقوط على يد فلومينينسي.