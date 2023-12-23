مصطفى عمار: تحقيق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية فخر للكرة المصرية

هنأ الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الأفراح كبيرة منذ الأمس بعد تحقيق الأهلي المركز الثالث عالميا في بطولة كأس العالم للأندية وحصوله على البرونزية التي تعد فخرا على صدر كل مشجع للرياضة والكرة المصرية.

وأضاف «عمار» خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»: «الناس بتفرح بالفوز، وفكرة إن لاعبيتنا يرفعوا علم مصر لفوق أدت لوجود حالة من السعادة والفرحة غمرت الشارع المصري».

ضغط كبير على اللاعبين للفوز بكأس الأمم الأفريقية

وتابع: «يا رب التوفيق كله لكل الأندية المصرية في البطولات الأفريقية ومنتخبنا القومي في البطولة الأفريقية لأن بيبقى فيه رحلة كبيرة ونجومنا المحترفين هيكون عليهم ضغط ومسؤولية كبيرة عشان يشرفونا ويعملوا اللي يقدروا عليه أملا بالفوز باللقب البعيد عن مصر منذ فترة».