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«الاحتلال الإسرائيلي» يقصف أبنية سكنية في حي الرمال بـ«غزة»

كتب:

منتصر سليمان
01:06 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أبنية سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

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