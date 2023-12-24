«الاحتلال الإسرائيلي» يقصف أبنية سكنية في حي الرمال بـ«غزة» كتب: منتصر سليمان 01:06 م | الأحد 24 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أبنية سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: كواليس استعدادات إدخال 40 شاحنة إلى قطاع غزة (فيديو) الرئيس الإسرائيلي عن المعارك في قطاع غزة: «صعبة ومريرة» صفارات الإنذار تدوي بمستوطنتي ناحل عوز وعلوميم في غلاف قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 200 موقع في قطاع غزة خلال 24 ساعة مراسل إكسترا نيوز: استشهاد 100 صحفي في قطاع غزة منذ بدء العدوان «ويكيبيديا» العربية تتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.. ماذا فعلت؟ قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية غزة بقلم منتصر سليمان