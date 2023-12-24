رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «أزهرية الشرقية»: لا شكاوى في ثاني أيام امتحانات النقل

كتب:

نظيمة البحرواي
01:15 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
امتحانات صفوف النقل الأزهرية بالشرقية

امتحانات صفوف النقل الأزهرية بالشرقية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عدم تلقي المنطقة أي شكاوى من امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي في يومها الثاني.

متابعة ثاني أيام الامتحانات

وكان رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية تفقد أعمال امتحانات النقل في عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق، للاطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجو المناسب للطلاب، واطمأن على سير الامتحانات بهدوء ويسر وعدم وجود شكاوى من الطلاب. 

توفير الأجواء المناسبة للطلاب

كما شدد رئيس أزهرية الشرقية على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب للإجابة بهدوء، حيث تفقد لجان معاهد فتيات بورفؤاد النموذجي، وفتيات بورسعيد الإعدادي.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا اليوم امتحان التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي أصول الدين (ورقة أولى) والعلوم.

اقرأ المزيد:

«أزهر مطروح»: لا شكاوي من امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 

«أزهرية الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي اليوم

رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية بـ«أزهرية المنوفية»
بقلم نظيمة البحرواي