رئيس «أزهرية الشرقية»: لا شكاوى في ثاني أيام امتحانات النقل

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عدم تلقي المنطقة أي شكاوى من امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي في يومها الثاني.

متابعة ثاني أيام الامتحانات

وكان رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية تفقد أعمال امتحانات النقل في عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق، للاطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجو المناسب للطلاب، واطمأن على سير الامتحانات بهدوء ويسر وعدم وجود شكاوى من الطلاب.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب

كما شدد رئيس أزهرية الشرقية على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب للإجابة بهدوء، حيث تفقد لجان معاهد فتيات بورفؤاد النموذجي، وفتيات بورسعيد الإعدادي.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا اليوم امتحان التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي أصول الدين (ورقة أولى) والعلوم.