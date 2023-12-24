إزالة 400 إشغال طريق في حملات مكبرة بدمنهور

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة اليومية واستمرار تشكيل الحملات لإزالة إشغالات الطرق والشوارع على مدار اليوم.

إزالة المخالفات فور رصدها

وشددت نائب محافظ البحيرة على رصد أي مخالفات وإزالتها فورا، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيرا للحركة المرورية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور اليوم، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة إزالة 400 حالة إشغال طريق بنطاق المدينة، كما تم تحرير 10 محاضر إشغال.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد حملات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 80 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق، وتم تحرير 15 محضر إشغال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة إشغالات في أبو حمص والمحمودية

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص حملة مماثلة أسفرت عن رفع 30 حالة إشغال طريق مخالفة، وتحرير 15 محضر إشغال، كما شهدت مدن المحمودية وأبو حمص إزالة 60 حالة إشغال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.