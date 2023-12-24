ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في البحيرة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، عن أنّ عاطلا له معلومات جنائية، يدير ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية دون ترخيص والاتجار بها داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة، وبحوزته 11 فرد محلي، وأجزاء أسلحة مختلفة، وأدوات لتصنيع الأسلحة النارية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها، واتخذت الإجراءات القانونية.