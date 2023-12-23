6 إجراءات من زراعة البحيرة لحل مشاكل المزارعين أهمها توفير التقاوي

اجتمع موفق محمود ساري وكيل الوزارة رئيس قطاع الزراعة بالبحيرة، مع مزارعي مركز كفر الدوار ووجه بسرعة حل هذه مشاكلهم فورا والوقوف بجانب المزارع البحراوي؛ من أجل زيادة المحصول خاصة في تلك الأيام التي يتم فيها زراعة محصول القمح.

توجيهات بحل مشاكل مزارعي كفر الدوار

أكد موفق محمود ساري اتخاذ 6 إجراءات لحل مشاكل المزارعين وهي توفير الآتي « جميع أصناف التقاوي المعتمدة من مركز البحوث ووزارة الزراعة، الأسمدة الأزوتية اللازمة لجميع الزراعات الشتوية، والمبيدات الحشرية الموصى بها خلال هذه الفترة، ومستلزمات الإنتاج، إقامة ندوات بصفة دائمة لكافة المزارعين عن طريق الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية، والمرور على الزراعات بشكل يومي».

وأوضح المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واضحة للجميع، وهي توفير كل ما يلزم المزارع المصري بصفة عامة ومزارعي البحيرة بصفة خاصة.

وأكد أن جميع قيادات الزراعة بالبحيرة تعمل من أجل تذليل أي عقبات أمام أي مزارع من أجل الوصول لأعلى إنتاجية في كافة المحاصيل، وخاصة المحصول الاستراتيجي للدولة وهو محصول القمح الذي يلقى كل الدعم من كافة الجهات المعنية للوصول إلى أعلى إنتاجية.