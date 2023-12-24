إجازات شهر يناير 2024.. مستحقة لموظفي القطاعين العام والخاص

ينتظر المصريون حلول العام الجديد للحصول على الإجازات والعطلات الرسمية، والمحددة وفقًا لقانون الخدمة المدنية الذي يُطبق على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تبدأ بـ إجازات شهر يناير 2024.

إجازات شهر يناير 2024

وحدد قانون العمل إجازات شهر يناير 2024 للعاملين في القطاع العام والخاص، حسب الأجندة الخاصة بالعام الجديد للعطلات والمناسبات الرسمية.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إجازات شهر يناير 2024 والتي جاءت كالتالي:

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

- إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024.

ويحصل المصريون على إجازات مدفوعة الأجر سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص خلال العام الجديد 2024، وبلغ عددها 142 يومًا إجازة، منهم 121 يومًا إجازة منها الأعياد والعطلات الرسمية أيام «السبت والأحد» ويبلغ عددها 104 أيام وهي 52 يومًا «جمعة» ومثلها «سبت».

كما يضاف على هذه المدة 21 يوما مستحقة رصيد سنوي لموظفي القطاع الخاص والحكومي لتصبح الأيام كاملة 142 يوما في العام الجديد ما بين إجازات وأعياد رسمية وعطلات أسبوعية ورصيد سنوي.