الحد الأقصى لحصول الموظف على إجازة مرضية بأجر كامل.. خبير قانوني يوضح

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنَّه من الحقوق الأساسية للعامل هي الراحة والبعد عن العمل مع تعهد الجهة صاحبة العمل بدفع المرتب الملائم حسب الثابت بقانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الدولة أو قانون العمل الذي رتب تلك الحقوق للعامل بالقطاع الخاص.

وأوضح «محفوظ» لـ«الوطن»، أنَّه وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي نصت في مادته 51 على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.

كيف يتمّ محاسبة العامل على أجره خلال الإجازة المرضية؟

وأشار الخبير القانوني، إلى أنَّ القانون حدد 3 حالات للإجازة المرضية، بحيث تكون الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، أما الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، والستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

كيف يتمّ محاسبة موظفي القطاع الخاص على أجورهم خلال الإجازة المرضية؟

أما فيما يخص القطاع الخاص، أوضح المحامي أنَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 منح العامل في القطاع الخاص حق الحصول على الإجازات المرضية والسنوية، بأن يكون من حق العامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم 3 أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.