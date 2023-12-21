معارض ملابس بأسعار مخفضة في الكنيسة الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تنظم إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية معارض للملابس بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، بهدف مساعدة الأسر على شراء ملابس العيد بأسعار مخفضة وإدخال الفرحة في قلوبهم.

ففي إيبارشية طنطا، نظمت مطرانية طنطا معرضًا للملابس يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويضم أحدث صيحات الموضة بأسعار مخفضة.

وفي الإسكندرية، نظمت كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي معرضًا للملابس لمدة 10 أيام، يضم ملابس رجالية وحريمي وشبابية وأطفالية بأسعار مخفضة.

كما أعلنت كنيسة مارجرجس بقويسنا عن تنظيم معرض للملابس بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، ويضم ملابس بأسعار مخفضة تناسب الجميع.

ويقيم دير ماريوحنا الحبيب القديس يوسف الرامي بوادي النطرون معرضًا للملابس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويعرض الملابس بأسعار مخفضة للغاية.