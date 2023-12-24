5 ليالي لـ باليه كسارة البندق على المسرح الكبير

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بالعام الميلادي الجديد، حيث تقدّم فرقة باليه أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الروسي تشايكوفسكي الباليه الكلاسيكي العالمي كسارة البندق من إخراج آرمينيا كامل.

حفل كسارة البندق

يصاحب الفرقة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتصميم الرقصات إيفانوف - فايونين، والدكتور عبدالمنعم كامل، والديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوي، والإضاءة والجرافيك المهندسان ياسر شعلان ومحمد عبد الرزاق، وذلك في 5 عروض تبدأ الثامنة مساء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت 26 و27 و28 و29 و30 ديسمبر على المسرح الكبير.

وارتبط باليه كسارة البندق بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث، ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة إضافة إلى بعض الخدع البصرية، وتدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التي تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم، لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد .

يذكر أنّ باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكي عام 1891 مستلهما إحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذي اقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لآرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيترسبورج، ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة، حيث جرى تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا في ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكي.