بروتوكول تعاون بين «القومي للإعاقة» ومؤسسة للتنمية المستدامة لدعم ذوي الهمم

وقعت مؤسسة «آل قرة» للتنمية المستدامة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم وتمكين ذوي الهمم.

وقال المهندس محمد أيمن قرة، رئيس المؤسسة، إنّ المجتمع المدني شريك أساسي واستراتيجي للحكومة والمؤسسات المختلفة، وأنّ التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني يأتي في إطار الحرص على تحقيق أكبر تنمية للمجتمع.

تعاون بين المجلس القومي للإعاقة و«آل قرة»

وأعرب أيمن عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقالت منال ماهر، عضو مجلس النواب السابق، إن المؤسسة لديها رؤية حول الاستعانة بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقتهم، في إطار تنمية المجتمع.

ولفتت إلى وجود عدد من الصور السلبية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، لابد أن يتكاتف المجتمع المدني من أجل تصحيحها، وتسعى المؤسسة من إلى القضاء على هذه الصورة الذهنية المغلوطة، وإبراز قدراتهم على العمل والإنتاج إلى الجميع، وأهمية الاستعانة بهم وتوظيفهم في الوظائف المختلفة والاستفادة من قدراتهم.

تطوير البرامج والمشروعات التنموية

من جهتها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ التعاون يأتي في إطار العمل على خطة المجلس للتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من أجل تطوير البرامج والمشروعات التنموية المختلفة، وتحقيق ونشر رؤية القومي للإعاقة لفتح سبل جديدة أمام ذوي الإعاقة.

وأضافت أنّ المجلس قرر التعاون مع مؤسسة «آل قرة» للتنمية المستدامة بسبب الجهود المبذولة من قبلها في إطار دعم القدرة التنافسية لذوي الإعاقة.