«قصة ميلاد عجيب».. معرض أثري في المتحف القبطي احتفالا بعيد الميلاد المجيد

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن أنّ المتحف القبطي سينظم معرضا أثريا مؤقتا لمدة شهر بعنوان «قصة ميلاد عجيب»، الذي يضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف التي تحكي روائع الفن القبطي، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

المعرض يضم 13 قطعة أثرية

من جانبها، قالت جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي، إنّ المعرض يضم 13 قطعة أثرية مختلفة، بينها مجموعة «مخطوطات، وأيقونات، ومعادن، ونسيج، وأخشاب»، تلقي الضوء على مشاهد نادرة ومختلفة من حدث الميلاد المجيد، بينها أيقونة تمثل بشارة الملاك غبريال للسيدة العذراء بميلاد السيد المسيح، ومخطوط البشائر الـ4 باللغة العربية، ومبخرة من البرونز تمثل أحداث مختلفة من حياة السيد المسيح منها مشهد البشارة والميلاد، إضافة إلى مخطوط السنكسار باللغة العربية الذي يوضح أيام الصوم والأعياد وتقرأ منه الصلوات بالكنيسة ويحوي يوم 29 كيهك تذكار ميلاد السيد المسيح.

وأضافت أنّ المعرض يضم أيقونة مميزة ونادرة تصور مشاهد مختلفة من حياة القديس نيقولاوس والمعروف بـ«سانتا كلوز»، ومخطوط يحتوي على مدائح للسيدة العذراء مريم ومخطوط البشائر الأربعة باللغة العربية، وقطعة من النسيج تصور ملاك يحمل إكليلا.

فقرات من الألعاب للأطفال

وأوضحت مدير عام المتحف القبطي، أنّ المتحق يقدّم على هامش المعرض فقرات من الألعاب للأطفال يقدمها فريق Animation Team for kids، وفريق بابا نويل، إضافة إلى ورش عمل فنية لتنفيذ أشكال هدايا لشجرة عيد الميلاد.