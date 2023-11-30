المتحف القبطي يعلن أسعار التذاكر ومواعيد الدخول.. إليك التفاصيل

أعلن المتحف القبطي، أن مواعيد زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، هي من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 مساءً، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق في تمام الساعة 4:15 مساءً.

أسعار دخول المتحف

وأضاف المتحف القبطي أن أسعار دخول المتحف سواء للعرب أو المصريين أو الأجانب تكون على النحو التالي:

- أولا: سعر تذكرة دخول المتحف للمصريين والعرب هي 20 جنيها.

ثانيا: سعر تذكرة دخول المتحف للطلاب المصريين والعرب تكون بـ 10 جنيهات.

ثالثا: سعر تذكرة دخول المتحف للزوار الأجانب تكون بـ230 جنيها.

رابعا: سعر تذكرة المتحف للطلاب الأجانب يبلغ 120 جنيها.

وأوضح المتحف القبطي، أن وسيلة الدفع للأجانب لشراء تذكرة دخول المتحف تكون باستخدام البطاقات الإلكترونية.

التأثيرات الإيجابية والسلبية للأفلام الكارتونية على سلوك الأطفال

وفي ذات السياق، أقام القسم العلمي بالمتحف القبطي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل محاضرة بعنوان «التأثيرات الإيجابية والسلبية للأفلام الكارتونية على سلوك الأطفال» قدمتها دكتورة شيماء السيد عراقي، استشاري إرشاد أسري وتعديل سلوك ورئيس المهرجان الدولي لأفلام الكارتون.