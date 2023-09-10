بالصور.. قطع أثرية من مقتنيات المتحف القبطي

نشر قطاع المتاحف، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهم القطع الأثرية من مقتنيات المتحف القبطي ضمن معروضات المعرض المؤقت «النيل والحياة».

معروضات المتحف القبطي

وأوضح قطاع المتاحف، أن القطع الأثرية عبارة عن مخطوط صلوات اللقان، وهي كلمة يونانية تعني الإناء وبه الصلوات التي يستخدمها الكاهن لتبريك المياه ويجرى رش الشعب بها، وصلاة اللقان تُصلي ثلاث مرات خلال السنة، في عيد الغطاس وعيد خميس العهد وفي عيد الرسل، وقديمًا كان عيد الغطاس يُصلى على ضفاف نهر النيل.

كما نشر مجموعة من الأواني المعدنية منها زمزمية من المعدن تُستخدم لحفظ المياه خلال السفر والترحال، تحمل زخارف بأشكال صلبان. كذلك ‎مجموعة من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام والتي كان منها ما يستخدم للمياه وعليها رسوم لأشكال نباتية وأسماك. بالإضافة إلى ‎بعض القطع عليها تصوير للحياة النيلية تصور أسماك من نهر النيل منها إفريز من الحجر الجيري وإفريز ملون من الخشب.

معرض النيل والحياة

يذكر أن المعرض يعد أول معرض آثار مشترك بين المتحف المصري مع متحفي القبطي والفن الإسلامي، وتستمر مدة المعرض حتى 2 أكتوبر 2023، وسيكون سعر تذكرة الدخول موحدة في الثلاثة متاحف.