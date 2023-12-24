سكرتير البحيرة يتابع اختبارات المتقدمين لمسابقة المهندسين بمكتبة مصر العامة

تابع اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، في تخصص اتصالات وإلكترونيات، والتي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

تطوير مستوى الأداء الحكومي

يأتي ذلك في إطار تطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأكد السكرتير العام حرص محافظة البحيرة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية وتطبيق كافة قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لاختيار أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، موضحا أن ذلك يأتي بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها.

يشار إلى أن الاختبارات تجرى بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم، وتم تقسيم الاختبارات على فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الاختبارات في أجواء تنافسية.

اختبارات التخصصات الهندسية في البحيرة

وأشار السكرتير العام إلى أنه تم إجراء عدد من الاختبارات في عدد من التخصصات الهندسية خلال الفترة الماضية، منها الحاسب الآلي والتخطيط العمراني والعمارة، وجار استكمال باقي التخصصات والانتهاء من الاختبارات في الموعد المحدد.