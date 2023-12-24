بميزانية 20 مليون دولار.. صوفيا كوبولا تكشف تفاصيل «Priscilla»

أيام قليلة تفصل الجمهور عن طرح فيلم «Priscilla» للمخرجة صوفيا كوبولا، في دور العرض السينمائي حول العالم، بعد عرضه في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو يتناول تقديم السيرة الذاتية بريسيلا بريسلي الزوجة السابقة المغني الراحل إلفيس بريسلي، ومقتبس من المذكرات التي كتبتها «بريسلا» عام 1985 بعنوان «Elvis and Me»، التي روت خلاله لقائها بإلفيس بريسلي وزواجهما والعوامل والقضايا التي أدت إلى طلاق الزوجين.

وتحدثت مخرجة الفيلم صوفيا كوبولا عن صناعة الأفلام بميزانيات منخفضة، لأنها كمخرجة لا تميل إلى الحصول على الميزانيات الضخمة التي يحصل عليها نظراؤها الذكور، خاصة أن ميزانية الفيلم لم تتجاوز الـ 20 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

المخرجون الرجال يحصلون على مئات الملايين من الدولارات

وأضاف: «أرى كل هؤلاء المخرجين الرجال يحصلون على مئات الملايين من الدولارات، ثم أقاتل من أجل جزء صغير من الميزانية الضخمة التي يحصل عليها المخرجون الرجال، أعتقد أنها بقايا من ثقافة هذا العمل، هو أمر محبط لكنني أكافح دائمًا من أجل تحقيق ذلك، ويسعدني أن أتمكن من إنتاج أفلامي بشكل مستقل والعثور على أشخاص يؤمنون بها».

وكشفت مخرجة «Elvis and Me»، أن الأمر برغم كونه محبطا فهو له جانبا إيجابيا، «هناك تحدٍ وحرية في العمل في الأفلام ذات الميزانيات الصغيرة، لأنه إذا كانت لديك ميزانية كبيرة، فستحصل على الكثير من التدخلات من المديرين التنفيذيين في الاستوديو، ولن أتمكن أبدًا من صنع فيلم مثل هذا».