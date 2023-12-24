جولات مفاجئة لوزير التعليم لتفقد سير الامتحانات في المدارس

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، مدرستين في حي الأسمرات بالقاهرة والعمرانية بالجيزة؛ للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وبدأ الوزير جولته المفاجئة بزيارة مدرسة تحيا مصر الابتدائية التابعة لإدارة المقطم التعليمية في حي الأسمرات، والتي يبلغ عدد طلابها 4200 طالبا.

عدم السماح بالإجازات في أثناء فترة الامتحانات

وتفقد الوزير عددا من الفصول في المدرسة، وشدد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين، كما شدد أيضا خلال الجولة في المدرسة على تكثيف المتابعة الميدانية يوميا لكل المدارس التابعة للإدارة التعليمية وإجراء زيارات مفاجئة من قبل الإدارة التعليمية والمديرية التعليمية، وتكريم المعلمين المتميزين وفقا لأدائهم ومواجهة السلبيات.

واطلع وزير التربية والتعليم كذلك على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب، والتي عكست انتظام حضور الطلاب في المدرسة، كما اطلع على دفتر الحضور والانصراف للمعلمين، ووجه بعدم السماح بالإجازات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه سيقوم بجولات مفاجئة ومكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.