جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بعد اعتمادها رسميا م اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية «العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية»، تبدأ من يوم الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024، وسيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 يناير، كما سيتم امتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

- يوم الأربعاء: 17 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ساعتان ونصف.

- يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة.

- الاثنين 22 يناير 2024: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.