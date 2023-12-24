محافظ المنوفية: كوبونات مواد غذائية مجانية لمستفيدي فصول محو الأمية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، فصول محو الأمية بمركز شباب كفر السوالمية بالشهداء، وسط فرحة كبيرة من الأهالي، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض الواقع، موجها بصرف كوبونات مواد غذائية مجانية لمستفيدي فصول محو الأمية.

محو أمية المواطنين في مركز الشهداء بالمنوفية

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمنوفية عن قوة الفصول الدراسية والتي تبلغ 30 مواطنا ومواطنة، ومستوى وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للدارسين، وأجرى حوارا مفتوحا مع إحدى السيدات المقيدات بفصول محو الأمية بالمركز، لمتابعة الخدمة التعليمية ومدى استفادتها منها في تغيير واقع حياتها إلى الأفضل.

صرف مساعدات لأهالي مركز الشهداء

كما وجه محافظ المنوفية بصرف كوبونات مواد غذائية مجانية على مستفيدي فصول محو الأمية دعما لهم ولمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في كافة القطاعات كونه أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في إنجاح منظومة محو الأمية ورؤية مصر2030.