قصة انتخاب أول مصري بالجمعية الأوروبية للأورام النسائية.. شرف كبير لبلدنا

قال الدكتور باسل رفقي عبد الفتاح، أستاذ مساعد جراحة الأورام بمركز الأورام بجامعة المنصورة، إن انتخابه أول طبيب غير أوروبي عضوًا منتخبًا إدارة الجمعية الأوروبية للأورام النسائية ESGO ومقرها جينيف في سويسرا، يعد فرصة كبيرة لأطباء مصر العاملين في مجال الأورام النسائية من حيث تدريب فرص التدريب والمنح، وفخر لمصر أن تكون هي الأولى على العالم من خارج أوروبا بمجلس إدارة الجمعية.

أول طبيب غير أوروبي عضوا منتخبا

وتضم الجمعية الأوروبية للأورام النسائية ESGO في عضويتها 2600 عضوا وأجريت الانتخابات أون لاين، وبها 7 مقاعد، منهم 6 للأطباء في دول أوروبا، ومقعد واحد لباقي دول العالم خارج أوروبا وتعمل في هذا المجال منذ 41 عاما، وأصبح الدكتور باسل رفقي عبد الفتاح، هو أول طبيب غير أوروبي عضوًا منتخبًا بمجلس إدارة الجمعية، بعد منافسة قوية من باقي دول العالم على هذا المقعد الذي يخصص لأول مرة منذ نشأة الجمعية عام 1983 لعضو من خارج أوربا.

الاستفادة من خدمات الجمعية على مستوى التعليم الطبي

وقال الدكتور باسل رفقي عبدالفتاح، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذا الانتخاب سيعود بالنفع الكبير علينا والاستفادة من خدمات الجمعية على مستوى التعليم الطبي، والاستفادة من إمكانيات الجمعية في رفع مستوى وجودة الأبحاث العلمية في مصر والمنطقة العربية والتعاون معهم، وإعطاء الفرصة لشباب الأطباء على التدريب في كل فروع الأورام النسائية بالمستوى الأوروبي، وفرص تدريب ومنح مجانية بدون أي أعباء على الدولة.

وأضاف أن مركز الأورام بجامعة المنصورة هو أول مركز معتمد من الجمعية خارج أوروبا والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كرم الدكتور وليد النحاس، مدير المركز على هذا الإنجاز، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المركز، يوم افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وأشار إلى أن جامعة المنصورة أصبحت مكانا للتدريب خارج أوروبا، ويحضر لنا الأطباء من الوطن العربي، ونسير بخطى قوية لأن يكون لنا مكانتنا في مجال التدريب الطبي.

وكانت الجمعية الأوروبية للأورام النسائية ESGO، أعلنت فوز الدكتور باسل رفقي، أستاذ مساعد جراحة الأورام بمركز الأورام بجامعة المنصورة وسكرتير الجمعية المصرية لأورام الإناث، بعضوية مجلس إدارتها على المقعد الوحيد غير الأوروبي بالمجلس للدورة 2024-2028، ليصبح بذلك أول طبيب غير أوروبي عضوًا منتخبًا بمجلس إدارة الجمعية.