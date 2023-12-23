رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الآداب والحقوق»

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، خلال جولة تفقدية، للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات، متمنيا للطلاب عاما دراسيا موفقًا، حيث يؤدي الامتحانات نحو 210 آلاف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الآداب والحقوق

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن الجولة التفقدية جاءت للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الآداب والحقوق للعام 2023-2024، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستقبله خلال الجولة بكلية الآداب، الدكتور محمود الجعيدي، عميد بكلية الآداب، والدكتور وكيل الكلية للتعليم والطلاب، وتفقد خلال الجولة أعمال الامتحانات بمختلف الأقسام، ومركز التصحيح الإلكتروني، والكنترول المركزي، كما تفقد ما أُنجِز بإنشاءات الكلية.

متابعة أعمال الامتحانات بقاعات الاختبارات الإلكترونية

وفي كلية الحقوق، استقبله الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، ووكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتفقد أعمال الامتحانات بقاعات الاختبارات الإلكترونية والمدرجات لمرحلتي الليسانس والدراسات العليا، كما تفقد ما تم من عمليات تطوير بالمدرجات الكبرى بالكلية.

كما قام رئيس الجامعة خلال الجولة، باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات في أثناء عقد الامتحانات.

وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع وجود جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بالتعليمات المنظمة، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

الالتزام بضوابط الامتحانات

كما شدد رئيس الجامعة، خلال جولته، على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات بكل شدة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى 25 يناير 2024.