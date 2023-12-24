محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات التجارية بالزقازيق

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في مكتبه بالديوان العام، لمتابعة آخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة في المحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

المشروعات تسير بخطى متسارعة

واستهل محافظ الشرقية اللقاء بالتأكيد على أن المشروعات المشتركة بين الجانبين والجاري تنفيذها بمدينة الزقازيق تسير بخطى متسارعة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، مشيراً إلى أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة في كافة المجالات الخاصة بالأنشطة والمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ودفع عجلة الاستثمار والتنمية وتحسين وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

تذليل أي عقبات أمام المشروعات

من جانبه قدم مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على الدعم الكامل وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ مشروع المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية بمدينة الزقازيق من خلال تقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع، وحل مشكلات البنية التحتية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار لإقامة مشروعات تجارية وصناعية تقدم فرص عمل للشباب وتُساهم في تحسين مستوى الدخل والاقتصاد.