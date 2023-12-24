«التموين»: استمرار قرار صرف الدقيق الأبيض لأصحاب بطاقات الدعم في 2024

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ قرار صرف الدقيق الأبيض لأصحاب بطاقات التموين، بدلا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم للأفراد على بطاقات التموين، سارٍ كما هو وسيتم تطبيقه خلال عام 2024، للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الدقيق بدلا من العيش البلدي خاصة في القرى، وفقا لاختيارهم وحريتهم في صرف حصة الخبز المدعم أو الدقيق بديلا عن الخبز.

صرف الدقيق بدلا من الخبز

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ القرار مطبق منذ عام 2018، ولا نيّة لإيقاف العمل به كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «قرار صرف 10 كيلو دقيق بدلا من 150 رغيفا للفرد على بطاقة التموين، يأتي تسهيلا على الأهالى في القرى والريف بعدد من المحافظات التي يتواجد فيها مستودعات دقيق، لرغبة الأهالي إنتاج الخبز بأنفسهم بدلا من شرائه من المخابز البلدية، وفق عاداتهم».

وأشارت المصادر، إلى أنّ بداية تنفيذ قرار الحصول على 150 رغيف خبز شهريا للفرد، أو تلقي الدعم في صورة 10 كيلو من الدقيق، يعود إلى عام 2018، ليكون قرار الحصول على الدقيق أو الخبز هو اختياريا لصاحب البطاقة وفقا لرغبته في ضرب البطاقة بداية الشهر في ماكينة صرف الخبز في المخبز، أو في المطحن لصرف الدقيق».

حصة بطاقة التموين من الخبز والدقيق

وذكرت المصادر، أنّ المحافظات التي يوجد بها مستودعات دقيق، يمكن لأصحاب البطاقات التموينية بها استلام حصتهم من الخبز البلدي على مدار الشهر في صورة دقيق، وفق عدد الأفراد المدرجين على البطاقة كما يلي.

- بطاقة التموين فرد واحد تحصل على 150 رغيفا طوال الشهر أو بدلا عن الخبز تحصل على 10 كيلو دقيق شهريا.

- بطاقة التموين فردين تحصل على 300 رغيف طوال الشهر أو بدلا من الخبز تحصل على 20 كيلو دقيق شهريا.

- بطاقة التموين 3 أفراد تحصل على 450 رغيفا طوال الشهر أو بدلا من الخبز تحصل على 30 كيلو دقيق شهريا.

- بطاقة التموين لـ4 أفراد تحصل على 600 رغيف طوال الشهر أو تحصل على 40 كيلو دقيق شهريا.

منظومة دعم الخبز

وتضم منظومة الدعم التمويني 71 مليون فرد مدرجين على 21 مليون بطاقة تموينية، يستحق كل فرد منهم 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا للفرد الواحد طوال الشهر هي حصة الدعم من العيش البلدي أو يتم صرف بديلا عنها 10 كيلو من الدقيق للفرد.