أستاذ في الاقتصاد يكشف تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على اليورو

قال الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إن انخفاض القدرات الشرائية للعملات العالمية تسببت في ارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة البطالة فى دول العالم.

ارتفاع معدلات البطالة

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن انخفاض قيمة العملة الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وحالات التقشف وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الحكومة على السيطرة عليها.

معايير أساسية غير منطقية

وأشار إلى أن الاقتصاد يخضع لمعايير سياسية غير منطقية نتيجة حرص السياسيين على العملية الانتخابية، والحصول على الأصوات، وبالتالى تكون هناك قرارات لا تتماشي مع النمو الاقتصادي، وأيضا المواقف الأوروبية من النزاعات وتشجيع الولايات المتحدة على النزاعات فى العالم فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى الى تحامل العديد من الاقتصاديات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبالتالي عدم وجود استعداد لهذه الاقتصاديات فى مواجهة هذا التكاليف للحروب أدى إلى مشكلات كبيرة.