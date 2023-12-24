إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في دسوق

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها المكبرة لمواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية.

تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وتمكنت الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الأحد، من تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 16 قيراطاً و12 سهم بقرى «محلة أبو علي، وشباس الملح، والعجوزين، وسنهور المدينة، وكفر مجر، ومحلة دياي، وشباس الشهداء، وأبو مندور»، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

تفعيل محاضر التبوير

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.