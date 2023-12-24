«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 26 ألف طائر ضد الأمراض المعدية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المنتشرة في كل قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تحصين 26 ألفا و250 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وذلك بهدف حماية الثروة الداجنة من أي أمراض أو عدوى.

حملات لتحصين الثروة الداجنة في كفر الشيخ

وأوضح «بشار»، في بيان، اليوم الأحد، تحصين 5000 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، كما تم تطهير سوق واحد وعدد 3 رياشات وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، علاوة علي سحب 130 عينه ما قبل البيع من 7 مزارع، بإجمالي 40 ألفا و500 طائر تم تحصينه، كما تم منح عدد واحد تصريح نقل للطيور الحية.

جهد كبير للحملات البيطرية

كما وجه مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، الشكر للمشاركين ضمن أعمال الحملات البيطرية، بهدف تحصين الطيور بمختلف أنواعها، والعمل علي الحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف الدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن، بمديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ.