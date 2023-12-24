أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية للمهارات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الوطنية للمهارات، والتي انتهت فاعلياتها السبت 23 ديسمبر 2023، إذ حصل 24 طالبا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على المراكز الأولى والثانية والثالثة بالمسابقة.

الطلبة الفائزين في المسابقة

- زياد عاطف عتريس مصطفى - مدرسه غبور2 للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة - تكنولوجيا السيارات - الأول.

- يوسف أسامة أنور محمد مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة - تكنولوجيا السيارات - الثالث.

- ميشيل موريس وهيب فلتس مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية مدينة نصر القاهرة - حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات لألعمال Business for Solutions Software IT - الاول.

- سلمى خميس عبدالعزيز مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات لألعمال Business for Solutions Software IT - الثانى.

- جني محمود محمد مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية القليوبية - مجوهرات Jewellery - الاول.

- رقيه عادل عبد الحميد حسن مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية القليوبية - مجوهرات Jewellery - الثاني.

- ابراهيم بسام عبدالجواد ابراهيم مقلد مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - الطاقة المتجددة Energy Renewable - الاول.

- محمود مصطفي محمود العزب محمد مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - الطاقة المتجددة Energy Renewable - الثاني.

- أيمن محمد على السيد جمعة مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - الطاقة المتجددة Energy Renewable - الثالث.

- يوسف رعد مدرسة السالم للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - الخراطة باستخدام برمجة الحاسب اآللى Turning CNC - الاول.

- ناجي ايهاب ناجي مدرسة السالم للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - الخراطة باستخدام برمجة الحاسب اآللى Turning CNC - الثاني.

- يوسف هاني معوض لطف هللا فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الشرقية - الخراطة باستخدام برمجة الحاسب اآللى Turning CNC - الثالث.

- أحمد مصطفي مصطفي شحاتة عوض مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - تركيبات كهربائية Installations Electrical - الاول.

- أحمد عاطف عبدالغفار العيسوي مدرسة السالم للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - تركيبات كهربائية Installations Electrical - الثاني.

- أحمد محمد محمد السيد الشابوري مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - تركيبات كهربائية Installations Electrical - الثالث.

- عمرو محمد عشري السيد - مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية - تكنولوجيا التصميم الجرافيكي Technology Design Graphic - الاول.

- محمود سعيد عبدالجواد مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية - تكنولوجيا التصميم الجرافيكي Technology Design Graphic الثاني.

- بيانسي أحمد فتحي مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية - تكنولوجيا التصميم الجرافيكي Technology Design Graphic الثالث.

- محمود رضا عبدهللا مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الدقهلية - كابلات شبكة المعلومات Cabling Network Information - الاول.

- محمد عاطف محمد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة - كابلات شبكة المعلومات Cabling Network Information - الثاني.

- حبيبة ماهر محمد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية االسكندرية 8 كابلات شبكة المعلومات Cabling Network Information - الثالث.

- كريم حسام الدين فرج سيد غراب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - إدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات - الاول.

- أحمد محمد السيد محمد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - إدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات - الثاني.

- أحمد على محمد احمد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة - إدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات - الثالث.