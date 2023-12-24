حملات نظافة وتجميل في شوارع أسوان استعدادا لأعياد الميلاد

تواصل وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية في محافظة أسوان، جهودها اليومية لتطوير وتجميل المناطق المختلفة، في إطار استكمال عملية التجميل الشاملة، لتبدو في أبهى صورها خلال أعياد الكريسماس والميلاد.

حملات نظافة مكبرة في أسوان

ويشرف المهندس أحمد حلفاوي، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة المهندس سيد مدني، على عملية التطوير التي تشهدها المحافظة بالتزامن مع استقبالها الآلاف من الزائرين منذ بداية موسم السياحة الشتوية.

وتشمل الخطة عمليات التشجير وتنظيف وغسيل الأرضيات والأرصفة في شارع كورنيش النيل وعدد من الشوارع الأخرى وكذلك قص وتهذيب الأشجار، وإزالة التراكمات من الطرق بينما تستمر الوحدات المحلية في عملها لتحقيق أعلى مستويات الجمال التي تليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية خلال أعياد الميلاد والكريسماس.

مشروعات ضخمة في أسوان

في سياق آخر، عبر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة في تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى داخل مدينة أسوان الجديدة.

كما أشاد المحافظ بدور الحكومة في تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في المدينة، وأكد أن هذه المشروعات توفر آلاف فرص العمل للشباب الأسواني، في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالمنطقة وتعزيز التنمية الشاملة فيها.