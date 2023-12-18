محافظ أسوان يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في قرية أدندان

أكّد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرية أدندان، التابعة لقرية بلانة بمركز نصر النوبة، وذلك بهدف رفع نسب ومعدلات التنفيذ وتذليل العقبات والمشكلات التي تواجه الأهالي.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه جرى عقد اجتماع مع لجنة تنمية القرية لحصر ومناقشة جميع المشكلات والمطالب، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الشباب في القرية، بالإضافة إلى مسؤولي الشركات المنفذة.

استكمال أعمال خطوط الصرف بقرية أدندان

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد ورئيس الإدارة المركزية لوحدة حياة كريمة، أنّ هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية؛ لاستئناف واستكمال الأعمال المتبقية في خطوط الصرف الصحي، وتوفير الإضاءة المطلوبة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالقرية.

وأشار اللواء ياسر عبد الشافي، إلى أن وحدة حياة كريمة مستمرة في المرور الميداني لمتابعة تنفيذ 31 مشروعا، تخدم 40 ألف مواطن في القرية والقرى الفرعية والتوابع الأخرى.

الانتهاء من تنفيذ 17 مشروعا

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 17 مشروعا بنسبة 100%، وبدأ التشغيل التجريبي لها، وتشمل هذه المشروعات إنشاء مجمعات خدمية وزراعية وصناعية ووحدات إسعاف وطب الأسرة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ومراكز شباب ومعهد أزهري وموقف للسيارات وسوق أسبوعي في القرية.