محافظ أسوان: «مهرجان إبداع» يهدف لصقل وتنمية مواهب الشباب

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التزامه بتسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح «مهرجان إبداع» الذي تستضيفه جامعة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين جامعة أسوان ومديرية الشباب والرياضة لتحقيق أهداف المهرجان المرجوة، الذي يهدف إلى صقل وتنمية مواهب الشباب وقدراتهم من خلال أفكار ورؤى جديدة، وتحقيق النجاح على المستوى المحلي والدولي ليكونوا نماذج يفخر بها الجميع.

من جانبه، أوضح ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن مهرجان «إبداع»، يرتكز على محورين رئيسيين للمشاركين الأول يتعلق بالشركات الناشئة وريادة الأعمال، في حين يتعلق الثاني بالطاقة المتجددة، ويشترط أن يكون المشروع أو الابتكار أو التطبيق متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

الفئة المستهدفة من المهرجان

وأكد «سليم»، أن الفئة المستهدفة للمشاركة في المهرجان هي الشباب المقيدين في الجامعة أو المعاهد أو الأكاديميات وتتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا، في مجالات متنوعة.

كما يشمل مجموعة من الفعاليات في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، التي تستهدف شباب الجامعة والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.