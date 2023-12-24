«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية صفط الغربية بمركز المنيا غدا

تنظم مديرية الصحة، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية صفط الغربية بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 25 و26 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة.

تخصصات طبية مختلفة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير رعاية صحية للمواطنين

و أشار «حسنين» إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.