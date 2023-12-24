محافظ المنيا يتابع خطة رصف الطرق بالقرى والمراكز

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرصه على متابعة خطة الرصف على مستوى المحافظة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم، لرفع وتطوير كفاءة الطرق كونها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة.

تمهيد وتسوية تفريعات بمركز بني مزار

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، أعمال تمهيد وتسوية تفريعات طريق الحرية بأرض المحلج بحي شرق المدينة، استعدادًا لأعمال الرصف، وشدد عماد حسن، رئيس المركز، على الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ووفقاً للجدول الزمني المحدد ضمن خطة الرصف الموضوعة لهذا العام.

تنفيذ أعمال الرصف لتلبية احتياجات المواطنين

وفي مركز ملوي، تم الانتهاء من أعمال رصف شارع عمر مكرم محمود بتفرعاته، ويجري استكمال أعمال الرصف بشوارع «الحسيني ـ عاطف بركات ـ الجمهورية ـ ثروت ـ أحمد عرابي ـ سيف باشا»، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمنيا، وهندسة طرق ملوي.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن تنفيذ تلك المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها ضمن خطة المشروعات المركزية 2023 - 2024، وخطة المحافظة.